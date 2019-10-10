لحج 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس, 571 سلة غذائية للنازحين من محافظة الحديدة في مديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 571 أسرة.وقدم مسؤول وحدة النازحين في لحج عمر الصماتي الشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على سرعة استجابته في إمداد النازحين بالمواد الغذائية، مثمناً تواصل المركز الدائم بوحدة النازحين لتلبية احتياجاتهم خاصة مع هطول الأمطار الغزيرة مؤخراً.وتأتي هذه المساعدات المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الظروف المعيشية للنازحين من أبناء الشعب اليمني الشقيق في كافة المناطق والمحافظات.// انتهى //17:07ت م0196