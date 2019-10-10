تبوك 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسكرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الموهوبات, على مسرح الإدارات النسائية 313 طالبة موهوبة من مخرجات المشروع الوطني للتعرّف على الموهوبين, و4 طالبات من طالبات التسريع لعام 1439 - 1440هـ، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" نجلاء الشامان.وهنأت الشامان الطالبات الموهوبات وأسرهن, متمنية لهن مستقبلًا واعدًا مكللًا بكل نجاح وتفوق، مهيبةً بالجميع لرعاية الموهوبين وتضافر جميع الجهود والمؤسسات التربوية من المجتمع، بَدْءًا من الأسرة والمدرسة.وأكدت الدور المهم للأسرة في توفير الإمكانيات المناسبة وتهيئة الظروف الملائمة لرعاية مواهبهم، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على كل جديد وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، لافتة الانتباه إلى أن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين أحد المشاريع الرائدة، وله بالغ الأثر في تحقيق المخرجات المنشودة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ، مقدمة شكرها لرائدات الموهوبات بالمدارس وإدارة الموهوبات بتعليم تبوك.// انتهى //17:11ت م0197