الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مسابقة أدبية يحكمها نادي الرياض الأدبي بلجنة نخبوية من أدباء و مثقفين وذلك ضمن اتفاقية شراكة وتعاون مع النادي .وبين مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباءة، أن المسابقة الأدبية تستهدف جميع طلاب المرحلة الثانوية في المنطقة لكشف المبدعين منهم، و فتح قناة اتصال مباشرة مع النادي الأدبي ليكون حاضنًا لهم و داعمًا لتشكيل فريق إبداعي شبابي يسهم في تحقيق تطلعات المملكة في تكريس الثقافة كمسار حياة ينطلق من المدرسة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تنمية الاعتزاز باللغة العربية و آدابها وتعزيز قدرات الطلاب اللغوية و الأدبية واكتشاف المبدعين منهم و رعايتهم .وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي الدكتور صالح المحمود، أن المسابقة سنوية وتأتي ضمن أنشطة منتدى الشباب الإبداعي ويعقد عليها آمال كبيرة في اكتشاف و تبني مواهب في القصة و الشعر و المقال الأدبي للمرحلة الثانوية، مؤكدا أن هذه المسابقة السنوية سيخضع المتسابقون فيها للقاءات مباشرة و مناقشات لنصوصهم مع لجنة تحكيم من النادي تضم أدباء ومثقفين في مجالاتها، إضافة لتخصيص أمسية أدبية للفائزين لإلقاء نصوصهم، وتنظيم دورات تخصصية في تنمية كل قسم من المواهب الأدبية .واشترطت المسابقة أن لا يزيد النص الإبداعي عن 3 صفحات ولا يقل عن صفحة ، وأن يكون النص مطبوعًا ببرنامج الوورد بنط 16 ـ 18، وأن يدون على النص الاسم والمدرسة والجوال والبريد الإلكتروني، وأن يحضر الطالب للمقابله، وأن يصاغ النص باللغة العربية الفصحى وبأسلوب أدبي، وحددت المسابقة السادسة عشرة من شهر صفر الحالي آخر موعد لقبول المشاركات، وأن ترسل المشاركة عبر البريد الإلكتروني التالي .. Thkafe35@gmail.com .// انتهى //17:12ت م0198