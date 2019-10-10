إبادان 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واستمكنت الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعمل حالياً في مدينة إبادان بجمهورية نيجيريا من إجراء 7,830 فحصاً للنظر لحالات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية, كما تقدم الحملة خدماتها الطبية للمحتاجين الذين وفدوا من مختلف المدن النيجيرية.وتأتي حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في نيجيريا بالتعاون مع "مؤسسة البصر الخيرية العالمية" كأحد البرامج التي يطلقها المركز دوريا خدمة للإنسانية حول العالم، وذلك انطلاقا من تشجيع التطوع السعودي الخارجي كأحد البرامج التي تبنّتها رؤية المملكة 2030 وصولا إلى مليون متطوع.// انتهى //17:12ت م0199