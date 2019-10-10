بيروت 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.15%، أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 783.38 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 30 ألفًا و856 سهمًا، بقيمة 165 ألفًا و949 دولارًا أمريكية، نفّذت خلال 26 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و737 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و749 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:03ت م0216