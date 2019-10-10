نيويورك 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على تراجع، إذ يلتقي كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ أواخر يوليو سعيًا للتوصل إلى اتفاق ينهي حربًا تجارية مستمرة منذ 15 شهرًا.ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي 28.66 نقطة بما يعادل 0.11% ليصل إلى 26317.35 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 0.85 نقطة أو 0.03% إلى 2918.55 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 0.82 نقطة أو 0.01% إلى 7904.56 نقاط.// انتهى //18:06ت م0218