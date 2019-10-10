عدن 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسدانت الجمهورية اليمنية، اليوم، العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية.وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية: "إن هذه العمليات العسكرية تعد انتهاكًا لسيادة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتهديدًا للأمن والسلم الإقليميين، ومخالفة للقانون الدولي".وأشار البيان إلى أن "هذا التصعيد يقوض جهود السلام ويؤدي إلى إعاقة العملية السياسية بين الأطراف السورية، ويؤثر على الجهود العربية والدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية".// انتهى //18:06ت م0219