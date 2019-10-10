القاهرة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة اليوم، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في جلسة مباحثات ثنائية لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات، وذلك في إطار النجاح المتميز للدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مطلع يوليو الماضي.كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري وتحفظ وحدة وتماسك سوريا.وتطرقت المباحثات كذلك إلى آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، وكذا الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها.// انتهى //18:07ت م0220