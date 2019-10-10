القاهرة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مصر للعدوان التركي على السيادة والأراضي السورية، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.وحذر الرئيس السيسي، خلال مباحثاته اليوم بالقاهرة مع العاهل الأردني الملك عبدالله، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، من التداعيات السلبية للعدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.// انتهى //18:07ت م0221