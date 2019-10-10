عدن 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأكدت سفيرة هولندا لدى اليمن، أرما ماري فان ديورون، موقف بلادها الثابت الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.وجددت خلال لقائها وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم، استمرار بلادها في تقدم الدعم في المجالات الإنسانية للتخفيف من الشعب اليمني.وأشار "الحضرمي"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية إلى تمسك حكومته بالمرجعيات الأساسية الثلاث، والانخراط في عملية السلام، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة مارتن غريفتث.// انتهى //18:18ت م0222