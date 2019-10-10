القاهرة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسيطلق المؤتمر العالمي العام الخامس لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المقرر بدء أعماله بالقاهرة الثلاثاء المقبل "جائزة باسم الإمام القرافي" لتكريم أصحاب الأبحاث المتميزة التي تثري الإنتاج البحثي والفقهي.وأوضح الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور إبراهيم نجم، في تصريح له اليوم، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي الشرعي، وتقدير دوره فيما يخدم القضايا الفقهية خاصة المعاصرة منها، فضلا عن دعم التميز والإبداع في مجال البحث العلمي والنشر في موضوعات متميزة تثري الجوانب الشرعية والفقهية والإفتائية.وأشار إلى أن المؤتمر، يعقد على مدى يومين تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، وسيشهد الإعلان عن "اليوم العالمي للإفتاء" الذي يهدف إلى تكريس ضوابط الفتوى والاستفتاء، وتعزيز مؤسسات وهيئات وجهات الإفتاء في أوساط الأمم والشعوب الإسلامية والتنسيق بينها لتبادل الخبرات، وجمع الكلمة على جدول أعمال واحد، وإطلاق "مرصد المستقبل الإفتائي".وقال الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن "وثيقة التسامح الفقهي"، التي ستصدر عن المؤتمر في ختام أعماله، هي وثيقة لإقرار مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي، موضحًا أن الوثيقة تهدف إلى نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية.// انتهى //18:40ت م0224