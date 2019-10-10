الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل على الحاجة إلى تضافر الجهود من القطاعين العام والخاص، لإيجاد التوازن بين عاملي تطوير المحتوى المحلي وتوفيره بالتكلفة المناسبة والمنافسة محلياً وعالمياً.جاء ذلك خلال رئاسة معاليه اليوم أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة بحضور أعضاء المجلس: معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ممثلاً عن وزارة التجارة والاستثمار، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني ممثلاً عن وزارة المالية، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وعدد من المختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.ورحب معالي الدكتور غسان الشبل بأعضاء مجلس الإدارة، مبينًا حرص القيادة الرشيدة على زيادة المحتوى المحلي وتعزيز القدرات المحلية في المملكة وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية وبالإيمان المطلق بأهمية هذا الملف الوطني والمحوري في مسيرة التنمية المستدامة للمملكة وتعزيز تنافسيتها.واستعرض المجلس سير عمل الهيئة خلال الفترة الماضية وأبرز ما جرى إنجازه, وإستراتيجية الهيئة وآلية عملها خلال المدة القادمة وعدد من الإجراءات واللوائح الداخلية، كما تم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس.وناقش مجلس الإدارة عدداً من مبادرات الهيئة, التي سترتكز من خلالها على تنفيذ إستراتيجيتها لا سيما مبادرة شراكات المحتوى المحلي, التي سيتم الإعلان عنها قريباً، وتهدف إلى عقد شراكات مستدامة مع القطاعين العام والخاص لتنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني.// انتهى //18:47ت م0225