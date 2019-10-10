بيروت 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساستقبل وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب اليوم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، ورئيس بعثة "اليونيفل" وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول، مع وفد مرافق.وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما العملية العسكرية التي تنفذها تركيا ضد الأكراد على الحدود السورية التركية، وما يمكن أن يتأتى عن هذا الهجوم من ارتدادات على لبنان كونه يؤوي عددًا كبيرًا من النازحين السوريين.كما تطرق البحث إلى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة طائرتي استطلاع مسيرتين، كونه الخرق الأخطر للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي منذ العام 2006.// انتهى //18:49ت م0226