ينبع 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساختتم قسم الإشراف التربوي بتعليم ينبع للبنات اليوم، أعمال البرنامج التدريبي "التطوير المهني للمشرف المستجد", الذي أقيم على مدى 5 أيام في مركز التدريب التربوي، واستهدف 15 مشرفة تربوية مستجدة، بهدف تمكين المشرفات التربويات وإكسابهن المعارف والاتجاهات اللازمة لمواكبـــة التطــور العلمي والتقني، والإلمام بالأساليب الإشرافية والطرائق التربوية الحديثة، للقيام بأدوارهن بفاعلية لضمان كفاءة العمل الإشرافي.وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي في لقائها مع المتدربات أهمية البرنامج, الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتجديد بين المشرفات والتعرف على الأساليب الإبداعية في تجويد العمل الإشرافي، مشيرةً إلى أهمية فتح قنوات التعاون وتبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بين مشرفات الإدارة وتعزيز التواصل الفعال بين المشرفات، واستشراف مستقبل المشرفة التربوية وتعلمها للتوجه نحو مجتمع المعرفة وتحفيز المشرفات على مزيد من التقدم والإبداع.من جانبها أوضحت مُعدة البرنامج رئيسة قسم الرياضيات عبير بنت فراج أن البرنامج الذي نفذهُ عدد من المشرفات التربويات في الإدارة تناول محور السمات الشخصية للمشرفة التربوية، والتخطيط وتوثيق المنجزات، والأساليب الإشرافية تقويمها وقياس أثرها، وأنواع التقارير وكتابتها، وإعداد أوراق العمل، والمراسلات الخطابية للمشرف التربوي، والخطة الفردية وتحديد الاحتياج التدريبي, فيما تنوعت في البرنامج استراتيجيات التدريب بين المناقشة والحوار والعصف الذهني والتعليم التعاوني.وفي ختام البرنامج جرى تسليم الشهادات التقديرية للمتدربات.// انتهى //18:51ت م0227