إسلام آباد 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأكدت باكستان أنها ليست مستعدة لخوض أي سباق للتسلح في المنطقة ولكنها قادرة على الدفاع عن سيادتها.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في الإيجاز الصحفي الأسبوعي بإسلام آباد ردًّا على حصول الهند على أسلحة حديثة بما في ذلك مقاتلات رافيل من فرنسا.وأضاف أن باكستان تعرف كيف تدافع عن سيادتها، ولا يهمها مساعي الهند لامتلاك للأسلحة الحديثة.وجدد قلق باكستان إزاء حظر التجول الجاري في الشطر الهندي من إقليم كشمير، موضحًا أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل لمنع الهند من انتهاك حقوق الإنسان في كشمير.// انتهى //18:53ت م0228