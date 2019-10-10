ينبع 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسدشنت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي في مكتب شمال المدينة اليوم, "نادي المعلمات", الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم 2019م.ويهدف النادي إلى خلق مجتمع مهني متميز من خلال الارتقاء بدور القيادات التعليمية والمعلمة كعنصر فاعل في العملية التنموية بتدريبها وتأهيلها وفق احتياجاتها المهنية، إضافة إلى تكوين علاقات إيجابية بين المعلمات و رفع كفاءة المعلمات المهنية وتحقيق التكامل بين منسوبات المدارس ومكتب تعليم شمال ونشر ثقافة نادي المعلمات وإبراز دور المعلمات وتكريمهن في يوم المعلم العالمي.وأوضحت مديرة مكتب شمال ينبع نوف ناصر القحطاني أن مهام النادي تتلخص في مناقشة الوضع التربوي في المدارس واتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة حيالها، ودراسة ما يرد للنادي من ملاحظات وتوجيهات واقتراحات من الرؤساء والزائرين وأولياء أمور الطالبات، وتحليل ودراسة نتائج التقويم واختبارات الطالبات والاستفادة منها في تطوير طرق التدريس وأساليب التقويم للمعلمات وتعزيز الإيجابيات وعلاج السلبيات ومناقشة ملاحظات المعلمات، وحصر المعوقات والمشكلات التي تواجه المعلمات في الميدان ودراستها وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة لعلاجها، وتبادل الخبرات والتجارب ومتابعة المستجدات التعليمية والتربوية وتوفيرها للمعلمات بما يضمن تطوير الكفايات لديهن ومسايرة المستجدات.// انتهى //18:56ت م0229