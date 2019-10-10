ينبع 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 اكتوبر 2019 م واسوقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني اليوم, عقدًا مع إحدى المؤسسات المختصة في مجال المقاولات بقيمة (6.756.096.90) ريالًا لإعادة سفلته الأحياء السكنية والمنطقة الصناعية "المرحلة الثالثة", التي من المتوقع أن تُنفذ خلال 330 يومًا.ويتضمن العقد توريد المواد والعمالة والمعدات لإعادة السفلته وإصلاح الإسفلت للشوارع الفرعية ومواقف السيارات والحارات غير المنفذة ضمن المنطقة السكنية بمدينة ينبع الصناعية, وذلك بحسب مواصفات الهيئة الملكية ومخططاتها ومتطلباتها.كما يأتي هذا العقد في ظل سعي الهيئة الملكية لتحسين ورفع مستوى جودة الحياة بمدنها.// انتهى //18:56ت م0230