بيروت 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأدانت فصائل سياسية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بشدة الغزو التركي للأراضي السورية .وعدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية في بيانات اليوم أن اجتياح الجيش التركي للأراضي السورية عدوانًا مرفوضًا، ويسهم في تعقيد الأزمة السورية، ويشير بوضوح لإطماع تركية في الأراضي السورية .ورأت أن هذا الغزو العسكري غير معزول عن الأهداف التي وقفت وراء دعم قوى الإرهاب في سوريا من قبل تركيا، ودعت الشعوب العربية وقواها الحيّة إلى اتخاذ مواقف وإجراءات شاجبة للغزو التركي.كما دعت الفصائل الفلسطينية، جامعة الدول العربية والذي سينعقد مجلسها الوزاري يوم السبت القادم إلى عدم التعامل مع الغزو التركي انطلاقًا من منطلق ما يُشكّله هذا الغزو التركي من تهديد للأمن القومي العربي، وتهديد لوحدة وسلامة أراضي دولة عربية.// انتهى //19:14ت م0231