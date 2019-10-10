أبوظبي 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي برهم صالح.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة, إضافة الى المستجدات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك, وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.// انتهى //19:14ت م0232