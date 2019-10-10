طرابلس 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسالتقت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بيرانجير بويل يوسفي، اليوم، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، لبحث سبل دعم المنظمات المحلية في ليبيا.وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان له، أنه تم خلال اللقاء مناقشة مشروع بناء السلام المقبل في سرت وذلك بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، حيث سيركز المشروع على تعزيز ريادة الأعمال ودعم المنظمات المحلية.// انتهى //19:38ت م0236