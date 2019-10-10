عمّان 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي اليوم ، الاعتداء التركي على الحدود الشمالية الشرقية السورية ، مطالبًا بالوقف الفوري والعاجل لهذا العدوان الغاشم.وأعرب رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة، في بيان صحفي صدر في عمّان، عن بالغ قلقه إزاء هذه التطورات التي ستقود المنطقة برمتها إلى حرب لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائجها، داعيًا تركيا إلى احترام حق الجوار والحفاظ على روابط التاريخ والجغرافيا التي يجب التفكير بها مليًا قبل الإقدام على هذه الخطوة غير المسؤولة.كما دعا باسم الاتحاد، الأمم المتحدة والقوى الفاعلة في العالم والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لتحمل مسؤولياتها، مطالبًا جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد يعيد للأمة العربية هيبتها والوقوف صفًا واحدًا في وجه جميع التحديات التي تتعرض لها.// انتهى //19:44ت م0237