الجزائر 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، نظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، وذلك على هامش أعمال المنتدى الرابع لوزراء خارجة البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد بإسبانيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم، أن بوقدوم استعرض مع نظيره البرتغالي المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا.// انتهى //19:45ت م0238