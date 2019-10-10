بيروت 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أندرو موريسون يرافقه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ.وقال مورسيون عقب اللقاء : "عرضنا عددًا كبيرًا من القضايا الثنائية، التي تصب في مصلحة كل من لبنان والمملكة المتحدة، وزيارتي إلى لبنان تهدف للاطلاع على عدد من المشاريع التي تمولها بريطانيا في هذا البلد".// انتهى //20:34ت م0240