سياسي / رئيس الوزراء اللبناني يستقبل وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية
الخميس 1441/2/11 هـ الموافق 2019/10/10 م واس
بيروت 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أندرو موريسون يرافقه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ.
وقال مورسيون عقب اللقاء : "عرضنا عددًا كبيرًا من القضايا الثنائية، التي تصب في مصلحة كل من لبنان والمملكة المتحدة، وزيارتي إلى لبنان تهدف للاطلاع على عدد من المشاريع التي تمولها بريطانيا في هذا البلد".
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20:34ت م
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