سياسي / الرئيس الأمريكي يحذر من أن تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا
الخميس 1441/2/11 هـ الموافق 2019/10/10 م واس
واشنطن 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتواصل مع تركيا والأكراد بينما تواصل تركيا هجومها على الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا.
وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" : أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها، وأتحدث إلى كلا الطرفين".
وأضاف " أقول إن تركيا ستتضرر ماليًا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد، وإنني أراقب الوضع عن كثب".
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