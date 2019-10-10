محايل 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسنظمت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل ممثلة في إدارة صحة البيئة اليوم ورشة عمل بعنوان "التعامل الصحيح لسلامة الغذاء داخل المنشآت " لمناقشة آليات واشتراطات السلامة الغذائية والنظافة الصحية بمختلف المنشآت الغذائية .وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عامر العربي أن الورشة استهدفت العاملين ومالكي المطاعم الواقعة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية قنا، والتي شارك فيها أكثر من 70 منشأة غذائية ومطعماً ، حيث تم تعريفهم بأبرز اشتراطات وآليات السلامة الغذائية والنظافة الصحية الواجب الالتزام بها في إعداد المواد الغذائية.وأكد العربي حرص البلدية على مايقدم من أغذية داخل المنشآت، مشدداً على أهمية التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940 .وشاهد الحضور خلال الورشة عرضاً مرئياً من قبل الأطباء والمراقبين الصحيين .//انتهى //21:32ت م0250