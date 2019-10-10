الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساختتمت مساء اليوم الخميس الدورة التدريبية النسائية الثانية للإسكواش والتي ينظمها الاتحاد السعودي للإسكواش بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بالرياض، والتي تقام في نادي الأعضاء تحت إشراف معهد إعداد القادة بالرياض خلال الفترة من 5 - 10 أكتوبر الجاري.وشهدت الدورة التي حاضرت فيها المدربة المصرية وفاء أشرف والسعودية ندى أبو النجا مشاركة 19 متدربة، كما تناولت الدورة أسس لعبة الإسكواش ونظام اللعبة وقوانينها .وكرّم خالد السعد المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش المدربة وفاء أشرف وندى أبو النجا، وذلك بعد مشاركتهما في تقديم الدورة التدريبية النسائية الثانية، كما قدم لهما بالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة شكرهم وتقديرهم على حضورهم ومساهمتهم في تدريب اللاعبات وتقديم كافة المعلومات الوافية عن اللعبة.// انتهى //21:33ت م0251