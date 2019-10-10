عمّان 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم اجتماعات اللجنة الأردنية - العراقية المشتركة في دورتها الـ 28، والتي بحثت آليات لتسريع إجراءات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها.وترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وعن الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري.وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وكذلك دعم مواقف البلدين في تلك المحافل، والدفع باتجاه تنفيذ قرارات القمم العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.وبحثت اللجنة تسهيل إجراءات إنشاء مراكز تجارية متبادلة بين البلدين، والتي من شأنها تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.واتفق الجانبان على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين والتجار في كلا البلدين، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية بين البلدين في مجال الاستثمار والتعليمات والقوانين الخاصة بالتصدير، كما تم بحث العديد من مجالات التعاون في مجال النقل والطاقة والزراعة والصحة وتكنولوجيا وغيرها والسياحة والثقافة والإعلام.وأعربت اللجنة عن تطلعها سرعة استكمال الجانبين للإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية الأردنية - العراقية المشتركة، والتي تشكل فرصة لبناء تكاملٍ صناعيّ تجاري استثماري أردني – عراقيّ مشترك.// انتهى //21:33ت م0252