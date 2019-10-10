تبوك 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسيشارك فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة " جستر" بمنطقة تبوك في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، التي تنظمها مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية " قادر" بتبوك, تحت شعار "حياتك غالية " وتستمر لمدة يومين.وأكد المدير التنفيذي لفرع الجمعية شاهر بن مفلح البلوي أن الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى نشر ثقافة البحث العلمي وتقديم استشارات متخصصة في مجال التربية الخاصة، بالإضافة إلى نشر الثقافة التوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، وتطوير أساليب التعبير لديهم، وتشجيع المواهب وتمكينها, مشيراً إلى أن الجمعية تستضيف منصات تفاعلية متعددة، يأتي في مقدمتها التدريب الذي يهدف إلى تنمية المهارات و الاستشارات من قبل متخصصين في التربية الخاصة، ودعم وتحفيز إنتاج ونشر البحث العلمي في مجال الإعاقة و الموهبة و التفوق.// انتهى //21:35ت م0254