بروكسل 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأعرب نائب رئيس الوزراء البلجيكي ديديه رايندرز والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو عن قلقهما المشترك بشأن التطورات الأخيرة في سوريا والأعمال العسكرية التركية والعواقب المترتبة على المدنيين على الأرض بالإضافة إلى زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية البلجيكية " إن المسؤولين أعربا خلال اجتماع لهما في بروكسل عن المخاوف من أن الأحداث ستؤدي إلى مزيد من المشردين داخليًا في سوريا، كما عبرا عن القلق إزاء خطر زيادة ضغط الهجرة على تركيا وأوروبا".كما أشار الاجتماع إلى الوضع الإشكالي لمجرمي الحرب المسجونين أو المقاتلين السوريين في المخيمات التي تحرسها القوات الكردية.وقال البيان " إنه وبالإضافة إلى ذلك تتطلب حركات الهجرة في ليبيا ومنطقة الساحل الاهتمام المستمر".وذكر المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بتصاعد العنف في ليبيا والظروف الصعبة في مراكز الاحتجاز، كما شارك نائب رئيس الوزراء البلجيكي في المخاوف بشأن تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل.// انتهى //21:45ت م0255