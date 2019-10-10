جيزان 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسكرمت الكلية التقنية للبنين بمنطقة جازان ممثلة بوكالة الكلية لشؤون المتدربين اليوم المتدربين المتفوقين بجائزة التفوق العلمي في الفصل التدريبي الصيفي من العام التدريبي 1439 / 1440 هـ، وذلك بمقر الكلية.وأوضح عميد الكلية موسى بن حمد الأمير أن التكريم يأتي بهدف تشجيع المتدربين المتفوقين والمتميزين من الكلية لمواصلة العمل نحو التفوق العلمي في مجالاتهم التدريبية وحياتهم العملية المستقبلية، وحافزاً لهم لبناء مستقبل يخدم الوطن وبكفاءات عالية.ونوه عميد الكلية بالجهود الموفقة والمتميزة التي تقدمها وكالة شؤون المتدربين ممثلة في التوجيه والإرشاد للإسهام ببناء وصقل شخصية المتدرب تدريبياً وسلوكياً، مشيداً باهتمام ودعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمخرجات التدريب التقني بمنطقة جازان.// انتهى //22:02ت م0260