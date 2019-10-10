نيويورك 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسالتقى نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي اليوم بمقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك نائب المندوب الدائم في وفد جمهورية تونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتطورات السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية.// انتهى //22:07ت م0262