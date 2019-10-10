بريدة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10أكتوبر 2019 م واستُنظم جامعة القصيم مُمثلة بقسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية، الأحد القادم‬ ندوة علمية بعنوان «البصر أولاً»، وتتعلق بصحة العين، وذلك تزامناً مع يوم البصر العالمي الذي يوافق يوم 10 أكتوبر من كل عام، بهدف التعريف بأهمية رعاية صحة العين المجتمعية، مع تسليط الضوء على جهود المملكة واهتمامها بهذا المجال، إضافة إلى دور جامعة القصيم في التوعية والرعاية لصحة العين في المجتمع المحلي.وتهدف الندوة التي يشارك فيها 12 متحدثًا إلى عرض أهم الأبحاث وآخر المستجدات في مجال صحة العين، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة، ومواجهة التحديات وعرض حلول عملية مستقبلية .ويناقش المشاركون عددا من المحاور التي تخص موضوع الندوة من بينها؛ جهود جامعة القصيم في العناية المجتمعية بالعين من خلال برامج فحص النظر لطلاب المدارس الابتدائية بالمنطقة، والإستراتيجيات الوقائية للعمى بالمملكة، ونمط الحياة وتأثيره على صحة العين بالإضافة إلى العناية المجتمعية بالعين في المملكة والتحديات والفرص.وتتناول الندوة موضوعات أخرى كقصر النظر، والجلوكوما (الماء الأزرق) التي تعتبر التهديد الخفي لصحة العين، وفحص الشبكية وأهميته لصحة العين المجتمعية، وخطة رعاية العين للطفولة في البلدان النامية، والوعي بأمراض العين بين مرضى السكري، إضافة إلى المعرفة والممارسات لأخصائي البصريات في المملكة فيما يتعلق بخدمات ضعف النظر الشديد.ويتخلل الندوة معرض مصاحب يحتوي على عدة محطات يتم فيها تقديم خدمات الفحص المجاني لبصر الزوار، كما يقدم التوعية والاستشارات الطبية لهم، وكذلك بعض المسابقات والتحديات بين زوار المعرض.// انتهى //23:17ت م0277