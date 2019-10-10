المذنب 11 صفر 1441 هـ الموافق 10أكتوبر 2019 م واسدشن محافظ المذنب عبدالرحمن بن عوده السعوي، الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لعام ٢٠١٩م، اليوم، في مستشفى المذنب.وتأتي الحملة الوطنية السنوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي ٢٠١٩م، لتوعية المجتمع خاصة النساء، بأهمية الكشف الدوري والمبكر عن سرطان الثدي، وللتذكير بخطورة مرض سرطان الثدي عليهن، وللتأكيد على أهمية الفحص الدوري والكشف المبكر لاكتشافها وعلاجها.وتعد الوقاية من سرطان الثدي بالكشف المبكر، إحدى الطرق العلاجية المثلى لسرطان الثدي، ويكون ذلك بالفحص الذاتي، أو الكشف الإكلينيكي الدوري، أو بفحص الأشعة السينية الماموجرام.// انتهى //23:26ت م0278