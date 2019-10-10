فهد سعد إبراهيم المواش، أحمد محمد علي الشهراني، حسام محمد غرم الله الغامدي، ماهر ماجد يوسف المزروع، أحمد موسى محمد الحازمي، عصام محمد عبدالمجيد حبات نور، حنان محمد عبده عسيري، شريفة مسفر يعين الله العامري، مهنا خالد نعيم ولي ، عبدالله ناصر عبدالله القحطاني، نايف عواضه عواض العتيبي، سعد فيحان موسم المفرجي، ذياب صلهام ثامر العتيبي، أشواق خربوش منيف العتيبي، حنين إبراهيم محمد عسيري، ديلان عبدالرحمن يحيى مدخلي، جازي زاهر شبيلي عسري، وداد محمد مفرح مفرح، موسى محمد علي عريبي، عبدالله سعد طلق البقمي، زياد عبدالله سعيد القحطاني، راشد صولان علي دوف، صالحة مشخص محمد الحلافي، عبدالعزيز ملفي عبدالله العنزي، مريم محمد علي كريري، عبدالله عيسى محمد أبو طويل، محمد يحيى حمد آل قريع، سالم محمد سالم الحربي، ذهبه محمد علي مخترش، دينا فهد أحمد الماجد، عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المحرج، موسى أحمد محمد هزازي، إبتسام يحيى حسين الجابري، نايلة زاعل بطيان المطيري، هاجر عبدالله صالح الحربي، عماد عيد تراك الضويحي، عبدالعزيز سالم عبدالعزيز الصريري، عبده عوض نامي الحربي، مكمي مفرح محمد الكبرى، محمد عايض جائز الأكلبي، منيره محمد مطلق آل هضيبان، عبير أحمد علي هزازي، صالح بريك بركي القثامي، وفاء مبارك بشير العنزي، فالح فهاد محمد ال سويدان، فلاح محمد فنيس الشهراني، خالد موسى عبدالله حكمي، طارق يحيى محمد فشيشي، محمد هيف علي بن قرين، فهد بنيدر نفاع المطيري، خزنه ضيف كليب الشمري، وفاء سعود سلامة العطوي، أحمد راشد علي الدوسري، مشاري محمد صالح الحديثي، سعيد عبدالرحمن فايز آل طحيطح، عبدالرحمن مثيب فريج السبيعي، عواد سعود محمد الحازمي، عبدالله صالح ناصر الكربي، عمر سيمور لافي الفهيفي، بدر سعد عبدالرحمن الحميدي، عبدالهادي مسفر فراج القحطاني، مشاري عبدالرحمن عبدالعزيز المقبل، خالد ضيف الله حامد الغامدي، أصالة راجح محمد الشيخي، ياسر إبراهيم صالح العبيلان، أحمد عبدالمحسن عبدالله الملحم، عيسى عبدالله عيسى أبوطويل، أحمد عتيق الله مبارك الحربي مشعل غازي فهد الحازمي، خديجة أدريس فديل ناير، صبحي علي شينان العامري، عبير علي عبدالله القرني، إبراهيم أحمد يحيى مطري، محمد إبراهيم شاذلي النزاوي، هنادي علي أحمد الكثيري، نادية سفر سلمان الحليفي.// يتبع //23:39ت م0285