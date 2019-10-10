خالد عطالله زاهي البلادي، جابر قليل عائش المالكي، حسن صالح حسن الزهراني، فيصل يحيى إبراهيم عسيري، ثامر طلال رشد المطيري، أحمد عبدالله سعد الزهراني، زبدي شاهر حسن القرني، محمد فلاح صالح السلمي، عصام محمد حامد الرائقي، مشعل فهد خلوي الحربي، سلطان سليمان غانم الغانم، أحمد مسعود عويتق الحربي، بشرى علي يحيى قحل، هناء علي ظافر القرني، عبدالله علي عبدالله الخثعمي، خضر عبدالله عبدالخالق الغامدي، أحمد بلقاسم طويل الشهابي، محمد مبروك صالح الزهراني، خالد حامد علي الخرماني، أنور علي مرشد العرجان، فارس بتال مرزوق الحربي، خولة عبدالله أحمد الغامدي، حمزة مرزوق درويش المقعدي، صالح سعيد عبدالله عسيري، محمد عبدالله محمد مداوي، محمد دومان ناصر آل الجفر، عبدالرزاق محمد بكري السميري، شهد فلاح عايد الرشيدي، صالح محمد جهجاه الشمري، منيرة عايض حمد آل الجرو، فايزة سبيع عوده الدعدى، صنهات طلق حسين الشيباني، فهد عقيل عيد الشراري، صالح حسين حسين القحطاني، نورة محمد حسن الصيعري، مشاعل مقبل مفلح السعدي، نبيل عبدالحميد سمان أبوحجي، يوسف مفلح محسن الرويلي، خالد حسن عامر طراش، أسماء عبدالله محمد الأسمري، زهير محمد علي فقيه، نورة عبدالمحسن عبدالرحمن المحيسن، علي يحيى عيسى الشهراني، عبدالله أحمد سالم القرني، هاني أحمد عبدالمجيد الحاجي، محمد عبدالله محمد الأسمري، علي عبدالله محمد الشهري، علي سعيد علي الشهري، خالد عبدالرحمن أحمد الأسمري، محمد جابر زاهر الفيفي، أضواء جابر مبشر عسيري، عبدالإله يحيى مفرح آل الضاعن، يحيى أحمد حسن غزواني، شاكر محمد محمد الشهري، مسفر هادي علي القحطاني، عامر مفرح محمد عسيري، رضيه مرعي سرور الصيعري، سلطان مبارك جمعان الدوسري، سلمى علي عبدالله النعيم، ذيب أحمد محمد الزهراني، فهد سعدون سعد الرشيدي، عمر علي حسن شافعي، يحيى علي يحيى القحطاني، أماني وائل محمد سندي، عمار أحمد سليمان الصبحي، غادة عبدالله علي آل نمر ، أسرار سلمان سعيد غزواني، عبدالهادي علي سعيد المري، جمعة عيد مبارك الخالدي، مبارك حمد عبدالله الجنيدي، متعب فرج حمد الدوسري، مصطفى حسن محمد الشويش، محمد سعيد عثمان الغامدي، حاكم سعود فهدي المطيري، فهد علي سليمان المكيرش، فهد غريب خنيفس المرعضي الرويلي، عبدالعزيز محمد دحيلان العنزي، سالم مبارك فالح الدوسري، عيسى فيحان غازي العتيبي، فهد سالم محمد السحمان، فيصل سالم جميعان الشمري، سلطان عوض حمدي العتيبي، سلمى على سالم باجبع، صالح طريني فرحان العنزي، بدر سعود سعيد البقمي، محمد عبدالله جفين القحطاني، عبدالمجيد محمد عبدالرحمن المشيقح، محمد عايض عيسى عسيري، حمد حسين أحمد النجراني.// انتهى //23:40ت م0286