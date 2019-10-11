ياوندي 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عبد الإله بن محمد الشعيبي، اليوم في مقر وزارة الخارجية الكاميرونية، الوزير المنتدب لدى وزير العلاقات الخارجية والمكلف بالتعاون مع العالم الإسلامي الكاميروني أدوم قرقوم.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.وأشاد المسؤول الكاميروني بكل ما تقدمه المملكة من مساعدات لجمهوريه الكاميرون، ومتمنيًا أن تشهد العلاقات بين البلدين الصديقين مزيدًا من التطور في المستقبل.وأكد أن بلاده تدين الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص الشهر الماضي، ووقوفها إلى جانب المملكة في الدفاع عن أمنها.// انتهى //00:33ت م0290