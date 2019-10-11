جدة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسكرمت جمعية نور لحفظ القران الكريم بمحافظة الكامل، أمس، 12 حافظاً لكتاب الله الكريم، تحت شعار "تكريم الحفاظ "، بحضور محافظ الكامل عبدالرحمن عبدالله الدوسري، ورئيس الجمعية الدكتور محمد صامل السلمي.وكرّم محافظ الكامل في ختام الحفل السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية، عدداً من الحفظة لكتاب الله العزيز، والطلاب الأوائل في مختلف المراحل والمستويات والمتميزين، ومعلمي الحلقات.// انتهى //00:45ت م0293