الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تشدد على أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعةالمملكة تطالب الأمم المتحدة بتقارير مفصلة عن المشاريع الإنسانية الممولة من قبلها«الداخلية» تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس 2019اختتام التمرين البحري الثنائي المختلط «جسر - 20» والتمرين البحري المسنود «أمواج - 4»«التجارة» تدعو المنشآت ومنافذ البيع للالتزام بوضع بطاقة كفاءة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحيةأمانة جدة: توجيه الحركة المرورية لمحور طريق الملك فهد «دوار الفلك» بشكل مؤقتلجنة التحقيق الدولية بسورية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في البلادأمين عام الجامعة العربية: الاعتداء التركي على الأراضي السورية يشعل العداء في المنطقةالرئيس المصري يؤكد رفض بلاده للعدوان التركي على أراضي سوريامصر: إحباط هجوم انتحاري على مركز أمني في العريشترمب: تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن سوريا// يتبع //06:22ت م0003