عام / الصحف السعودية
الجمعة 1441/2/12 هـ الموافق 2019/10/11 م واس
الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
المملكة تشدد على أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة
المملكة تطالب الأمم المتحدة بتقارير مفصلة عن المشاريع الإنسانية الممولة من قبلها
«الداخلية» تختتم مشاركتها في معرض أسبوع جيتكس 2019
اختتام التمرين البحري الثنائي المختلط «جسر - 20» والتمرين البحري المسنود «أمواج - 4»
«التجارة» تدعو المنشآت ومنافذ البيع للالتزام بوضع بطاقة كفاءة ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية
أمانة جدة: توجيه الحركة المرورية لمحور طريق الملك فهد «دوار الفلك» بشكل مؤقت
لجنة التحقيق الدولية بسورية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في البلاد
أمين عام الجامعة العربية: الاعتداء التركي على الأراضي السورية يشعل العداء في المنطقة
الرئيس المصري يؤكد رفض بلاده للعدوان التركي على أراضي سوريا
مصر: إحباط هجوم انتحاري على مركز أمني في العريش
ترمب: تركيا ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن سوريا
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