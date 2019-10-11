وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (حماقات أردوغان والمستنقع التركي): لم يتوقف النظام التركي عن تقويض الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة من احتضانه لجماعة «الإخوان» إلى إيواء «الدواعش» وتسهيل مرورهم إلى سورية والعراق، فيما يواصل رئيسه رجب طيب أردوغان نزواته وحماقاته التي من شأنها تدمير اقتصاد البلاد وضربه في مقتل، على خلفية العقوبات الأمريكية المتوقعة في القريب العاجل. وبينت ان حماقات أردوغان قادت إلى انهيار قيمة الليرة بشكل غير مسبوق، وتفشي الغلاء وارتفاع الأسعار. وتأتي أحداث هذه المغامرات الطائشة في غزو شمال سورية عبر شن عملية عسكرية لاقت تنديدا واستنكارا عربيا ودوليا كبيرا.وأضافت : كشفت وسائل إعلام تركية مأساة الاقتصاد التركي نتيجة هذه السياسات الحمقاء والعمليات غير المحسوبة والمكلفة، ما أدى إلى انهيار الليرة التركية ووصولها إلى أدنى مستوى لها. وأكد اقتصاديون أن التقلبات التي تشهدها سوق العملة التركية على خلفية التوتر المتفاقم بين واشنطن وأنقرة من شأنها أن تقود إلى مزيد من التراجع في قيمة الليرة أمام الدولار، وهو ما سينعكس على ارتفاع الأسعار واستشراء الغلاء. ولفتوا إلى معاناة قطاع كبير من الأتراك جراء سياسات وحماقات أردوغان والارتفاع الكبير في الأسعار، في وقت يكذب فيه النظام ووسائل إعلامه بالحديث عن تقارير مغلوطة عن انخفاض معدلات التضخم.واختتمت بقولها أن هذا العدوان الذي أدانته المملكة ووصفته بأنه تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، وأنه يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي، سيجرف تركيا أردوغان إلى المستنقع الذي لا مخرج منه إلا بالتصدي لهذه النزوات وإزاحتها من المشهد الدولي والإقليمي.// انتهى //06:22ت م0006