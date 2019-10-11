نيويورك 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تجدد الآمال بأن محادثات تجارية على مستوى عال بين الولايات المتحدة والصين ستثمر عن إتفاق جزئي على الأقل ولقيت السوق دعما أيضا من مكاسب لأسهم أبل.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 153.58 نقطة، أو 0.58%، إلى 26499.59 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 18.93 نقطة، أو 0.65 بالمئة، ليغلق عند 2938.33 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 47.04 نقطة، أو 0.6%، إلى 7950.78 نقطة.// انتهى //06:22ت م0007