واشنطن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الولايات المتحدة ،عن تأييدها الكامل للبرازيل في شروعها للانضمام إلى عضوية كاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بخلاف ما ذكر في تقارير اعلامية سابقة توافقت مع البيان المشترك الصادر من الرئيس دوناد ترامب والرئيس جايير بولسونارو، في 19 مارس الماضي.ونقل وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو في بيان صادر بأسمه مساء اليوم الخميس، ترحيب الولايات المتحدة بجهود البرازيل المستمرة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ،والإطار التنظيمي الذي يتماشى مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأضاف وزير الخارجية بومبيو، ان الخطاب المسرب لا يمثل بدقة موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بتوسيع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وان بلادة متحمسة لدخول البرازيل إلى هذه المؤسسة الهامة وستبذل المزيد من الجهود لتأييد ودعم انضمامها.// انتهى //06:27ت م0010