طرابلس 12 صفر1441 هـ الموافق11 اكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على إجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس جهاز المخابرات المكلف عبد القادر التهامي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد جمعة غريبة،من أجل بحث توظيف التقنية الحديثة في إدارة المنافذ الحدودية .وأشارت الصحف إلى إدانة مجلس النواب الليبيى، لما وصفه بـ "الهجوم التركي الغاشم" على أراضي دولة سوريا الشقيقة بدخول قوات عسكرية تركية لشمال سوريا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان وسرعة التحرك لحماية الشعب السوري من هذا الاعتداء السافر.ونوهت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ، وتأكيده أن تركيا تدعم موقف بلاده الداعي إلى حل سياسي في ليبيا وإبعاد المنطقة عن الأجندات الأجنبية التي لا تخدم مصالح شعوبها حسب تعبيره، مشيرا إلى جهود بلاده في استعادة السلم والأمن في مالي.وتطرقت الصحف إلى توقيع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومة الوفاق ممثلة في وزارة التخطيط، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز شراكتهما،بمقتضاها تساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز مؤسسات الحوكمة؛ زيادة فرص المشاركة الاقتصادية والنمو؛ وتعزيز قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار والصراع.وعرجت الصحف على لقاء نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع النائب الاول لرئيس مجلس الدولة محمد بقي وعضو المجلس الأعلى عن مرزق ورئيس لجنة المصالحة بالمجلس حامد بريكاو، موضحة أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في مدينة مرزق وكيفية تأمين احتياجات النازحين والعودة للحوار.// انتهى //06:28ت م0011