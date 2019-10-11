الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل وبعثة المنتخب السعودي الأول، بعد فوزه على نظيره السنغافوري بثلاثة أهداف نظيفة ، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.وقدّم سموه خلال الاتصال تهنئته للجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستوى والنتيجة التي حققها المنتخب في المباراة والحصول على النقاط الثلاث وتصدره للمجموعة، متمنياً أن يواصل اللاعبون جهودهم وتقديم مستوياتهم المميزة في القادم من مباريات بداية باللقاء القادم أمام المنتخب الفلسطيني الذي سيقام يوم الثلاثاء القادم في رام الله الفلسطينية، والظهور بالصورة المشرفة والعودة بنتيجة إيجابية.// انتهى //08:15ت م0013