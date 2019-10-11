المدينة المنورة 12 صفر 1441 الموافق 11 أكتوي 2019 م واسزار معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أمس مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة بالمدينة المنورة ، وكان استقباله مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي ومساعد المدير العام لقطاع التنمية فالح بن حجي العنزي ومدير مركز التأهيل الشامل خالد الحازمي .واطلع معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية خلال جولته داخل مبنى المركز على جميع المرافق بقسم الرجال و النساء ، كما التقى خلالها بنزلاء المركز .عقب ذلك زار الغانمي دار الملاحظة الاجتماعية ، وتفقد جميع مرافق المبنى من مهاجع وصالات رياضية، كما استمع لشرح عن البرامج والأنشطة التي تُقدم للأبناء والأدوار التي يقومون بها داخل الدار من برامج تثقيفية و توعوية وإرشادية ورياضية وبرامج منوعه تعود على الأبناء بالفائدة.وأوضح الغانمي عقب الزيارة أن البرامج والفعاليات التي تُقام بهذه الدور تُنمي قدرات الأحداث وتجعل من إقامتهم داخل الدار جزءً من التدريب المهني والعملي والثقافي حتى يعودوا للمجتمع بفعالية ، مقدماً شكره للجميع على هذه الجهود التي تُبذل من قبل إدارة الدار ، داعياً الله ان يوفق الجميع لكل خير .من جهته ثمّن مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة هذه الزيارة لمعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية لدور فرع الوزارة بالمدينة المنورة واطلاعه على الأعمال الجليلة من الخدمات التي تُقدم بهذه الفروع الإيوائية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم ، داعياً الله أن يوفق كل ما مِن شأنه لخدمة ديننا الحنيف وقيادتنا الحكيمة ووطنا الغالي ومجتمعنا الذي يستحق منا مضاعفة الجهد لينالوا كل الخدمات التي تُقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكل يسر وسهوله .// انتهى //08:28ت م0014