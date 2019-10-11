بيروت 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمناقشات الساخنة التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء حول مشروع الموزانة للعم 2020م في حين تستمر المساعي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعاني منها البلاد.وأخبرت عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بهدم ثلاثة منازل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص وطالت عمليات الهدم منزلا في منطقة "شعب الحراثات" القريبة من قرية الدقيقية جنوبي مدينة الخليل الخليل، ومنزلين آخرين شرقي مدينة بيت لحم.وأشارت صحف الجمعة إلى خوض قوات سوريا الديموقراطية أمس اشتباكات عنيفة لمنع القوات التركية من التقدم في مناطق سيطرتها بشمال شرق البلاد .وتحدثت عن مطالبة الأعضاء الخمسة الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي في بيان أمس تركيا بوقف عملها العسكري أحادي الجانب في سوريا وذلك إثر اجتماع طارىء ومغلق.وتطرقت إلى إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي أمس أنه لم يتعرض إلى أي ابتراز من نظيره الأميركي دونالد ترمب في إشارة الى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع ترامب وكان وراء إطلاق إجراءات عزل الرئيس الأميركي من منصبه.وأوردت صحف لبنان إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تصريح له أمس أنه قد يتخذ قرارا بتوجيه ضربة مالية قوية ضد تركيا، أو إرسال آلاف الجنود إلى سوريا مشيرا إلى أن التوسط من أجل التوصل لاتفاق دائم بين تركيا والأكراد، سيكون أحد الخيارات الثلاث المتاحة أمام الولايات المتحدة عقب العملية العسكرية التركية.// انتهـى //09:16ت م0016