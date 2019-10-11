القاهرة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة الوضع في سوريا وفلسطين والحرب على الإرهاب.وأبرزت في الإطار ذاته، تشديد الرئيس السيسي، على رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، والذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، وتحذيره من التداعيات السلبية للعدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا.وتناقلت صحف الجمعة تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الاعتداء التركي على السيادة والأراضي السورية من شأنه أن يشعل العداء في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه وأن نتائجه ستكون سلبية وعديدة.ونشرت تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية بفتح الأبواب أمام المهاجرين السوريين إليها إذا عرقلت الحكومة الأوروبية العمليات التركية في سوريا.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.وسلطت الضوء على المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجابوني علي بونجو، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، إلى دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تجنب أي أعمال تسبب زعزعة الاستقرار في قبرص بعد القرار الذي اتخذته تركيا بإعادة تأهيل مدينة فاروشا.//انتهى//10:23ت م0019