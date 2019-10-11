الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واستنظم جمعية رعاية الطفولة الأربعاء القادم, ورشة عمل بعنوان "تحديات الرضاعة الطبيعية أثناء محاربة سرطان الثدي" ضمن برنامجها لدعم الرضاعة الطبيعية، وذلك في عيادات دار العرب الطبية بالرياض.وتهدف الورشة التي تقدمها استاذة الأمومة والطفولة في جامعة الملك سعود ومرشدة رضاعة طبيعية حنان الزهراني، إلى دعم الرضاعة الطبيعية من خلال التطرق إلى أهميتها للأم والطفل والمجتمع، وعلاقتها بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وإجراءات الرضاعة الطبيعية المهمة للأم المصابة بسرطان الثدي وإمكانية أن تنجح، كما ستتناول الورشة تجارب تثبت الإرادة القوية في محاربة سرطان الثدي.وتستقبل الورشة السيدات من الساعة 6:30مساءً إلى 8:30 مساءً، كما ستقدم جمعية رعاية الطفولة للحاضرات شهادات معتمدة من الجمعية.// انتهى //10:31ت م0021