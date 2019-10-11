لندن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واستمكنت "قوات سوريا الديمقراطية" من استعادة قرية اليابسة بمنطقة تل أبيض بعد ساعات من سيطرة القوات التركية عليها.وأفاد المرصد السوري في بيان له اليوم أنه قتل جندي تركي و6 مقاتلين من الفصائل الموالية للقوات التركية في اشتباكات بمنطقة تل أبيض، مشيراً إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" استعادت مواقع تقدمت إليها الفصائل الموالية لتركيا ومسلحين محليين في مدينة رأس العين فيما جددت القوات التركية قصفها البري على مدينة القامشلي موقعة المزيد من الجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين.وأضاف البيان أن "قوات سوريا الديمقراطية" قصفت مساء الأمس قرى تركية واقعة عند الشريط الحدودي .// انتهى //10:33ت م0022