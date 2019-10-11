جيزان 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسدرب مركز الإنعاش القلبي والرئوي بكلية الطب في جامعة جازان منذ إنشائه عام 2017م أكثر من 2500 متدرب ومتدربة.وأوضح المشرف على مركز الإنعاش القلبي الرئوي بكلية الطب الدكتور محمد بن عبدالقادر عقيل أنه انطلاقًا من دور الجامعة في تنمية وتأهيل أفراد المجتمع تم إنشاء مركز الإنعاش القلبي والرئوي ليكون أحد أهم المراكز الطبية التي توفر التدريب المهاري للمتدربين و تزويدهم بالخبرات والمهارات لدعم الحياة من خلال عمليات الإنعاش القلبي الرئوي ومعالجة المصابين بالأزمات والضحايا من جميع الأعمار.وبين أن الدورات التي نفذها المركز خلال تلك الفترة بلغت أكثر من 110 دورات تدريبية على الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية ،بالإضافة لعقد وتنفيذ دورات متقدمة ومتخصصة استهدفت طلاب الجامعة والعاملين بها، بالإضافة للممارسين الصحيين بالمنطقة.وأشار الدكتور عقيل إلى أن المركز شارك في تنفيذ العديد من البرامج والنشاطات التوعوية في مدارس المنطقة، والمناسبات والمهرجانات التي تقام بمنطقة جازان، مؤكداً أن المركز يعمل على تصميم إستراتيجية بهدف زيادة أعداد المستفيدين من خدماته وإكساب أفراد المجتمع المهارات اللازمة للحفاظ على الحياة، منوها بدعم إدارة الجامعة للمركز للوصول لأعلى معدلات الأداء.// انتهى//10:35ت م0023