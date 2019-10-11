رام الله 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر القمة المصرية الأردنية التي عقدت أمس الخميس بقصر الاتحادية بالقاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ،حيث أكدا على دعمهما للشعب الفلسطيني وقيادته من أجل إقامة دولته الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ولشعوب المنطقة‪.‬وسلطت الصحف الضوء على أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، بإن هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم جريمة مركبة، وفقا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، محذرة من مغبة التعامل الدولي مع هدم المنازل كأرقام وإحصائيات روتينية باتت مألوفة واعتيادية وتتكرر يوميا، ولا تثير حفيظة وردود أفعال ملائمة من المجتمع الدولي والدول والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة.وتابعت صحف فلسطين أقوال رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير نبيل شعث، إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى فرض حلول للقضية الفلسطينية بما ينسجم مع رؤية إسرائيل.وأوردت صحف اليوم خبر تأكيد مركز حزب "الليكود" بان نتنياهو هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة للكنيست 22، وإعلان ليبرمان فشل نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة وانتظار إعادة التكليف إلى غانتز.ورصدت اقتحام مئات من عصابات المستوطنين اليهود وطلبة المعاهد الدينية ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي،وتجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا الى شروحات حول "الهيكل المزعوم" ومحاولاتهم أداء طقوس تلمودية قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.// انتهى //10:36ت م0024